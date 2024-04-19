Bugün (19 Nisan) deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik MEB son dakika...





OLUMSUZ DURUM VAR MI?

AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.