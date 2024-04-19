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Bugün (19 Nisan) deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik MEB son dakika...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede endişe verici bir gelişme daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sulusaray ilçesindeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. Olayın ciddiyetini göz önünde bulunduran Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 06:08 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:11
Bugün 19 Nisan deprem nedeniyle okullar tatil mi edildi? TOKAT’TA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik MEB son dakika...

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AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Valilik tarafından okullar hakkında açıklama geldi. Peki, bugün Tokat'ta okullar tatil mi? İşte detaylar...

TOKAT'TA BİR DEPREM DAHA!

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımıAFAD'ın paylaşımı

19 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik tarafından alınan karar sonrası 19 Nisan 2024 günü Tokat'ta tatil edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.


9.97 KM DERİNLİKTE
Saat 01.06 meydana gelen depremin 9.97 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Tokat'ta meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.



OLUMSUZ DURUM VAR MI?
AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

TOKAT'TA İKİNCİ DEPREM
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 02.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ikinci depremin de herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını bildirdi.

Hatipoğlu, "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum tespit etmedi. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremden yaklaşık 1,5 saat önce 01.06'da merkez üssü yine aynı ilçe olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.

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