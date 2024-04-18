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bilsem.meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: e-Okul BİLSEM ön değerlendirme sonuçları! 1.2.3.sınıf BİLSEM kaç puanla kazanılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınav sonuçları, MEB takvimine göre 18 Nisan Perşembe günü erişime açıldı. Bu duyuru, Türkiye genelinde özel yetenekli çocukların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler ve velileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 15:34 Güncelleme 18 Nisan 2024, 15:44
bilsem.meb.gov.tr BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: e-Okul BİLSEM ön değerlendirme sonuçları! 1.2.3.sınıf BİLSEM kaç puanla kazanılır?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 Şubat'ta başlayıp 14 Nisan'da tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları bugün 18 Nisan 2024 tarihinde açıklandı. Bu duyuru, resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi farklı alanlarda özel yetenekleri bulunan öğrencilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen sınav sonuçlarını bekleyen öğrenci ve velileri heyecanlandırdı.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları ilan edildi. Sınava giren öğrenciler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak. BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023-2024 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

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