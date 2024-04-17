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MEB'den jet karar; 1 hafta ders yok! Yusuf Tekin 2. dönemin bitmesine 1,5 ay kala duyurdu! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Türkiye eğitim alanında önemli bir dönüşümü başlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde, belirlenen tarihler arasında derslerin bir hafta süreyle işlenmeyeceği duyuruldu. 2. dönemin son günlerinde uygulanacak programın detayları belli oldu. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 17 Nisan 2024, 14:32 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:22
MEB’den jet karar; 1 hafta ders yok! Yusuf Tekin 2. dönemin bitmesine 1,5 ay kala duyurdu! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanlığı, beklenen müfredat değişikliği ve ikinci döneme ilişkin yapılacak bazı düzenlemelerle öğrencileri heyecanlandıracak ve eğitimde yeni bir dönemi başlatacak bir adım atmaya karar veriyor. Bu adım, Türkiye'nin eğitim sistemine yenilikçi bir yaklaşım getirerek öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimlerini daha etkili hale getirmeyi hedefliyor.

MEBden müjde gibi takvim! Haftaya 4 gün okul 3 gün tatil olacak! Öğretmen ve öğrencilere duyuruldu! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...MEBden müjde gibi takvim! Haftaya 4 gün okul 3 gün tatil olacak! Öğretmen ve öğrencilere duyuruldu! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...
MEB'den müjde gibi takvim! Haftaya 4 gün okul 3 gün tatil olacak! Öğretmen ve öğrencilere duyuruldu! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

2. DÖNEMİN SON HAFTASI UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde önemli bir değişiklik yaparak öğrencilerin gelişimine daha fazla odaklanmayı hedefliyor. İkinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan eden Bakan Tekin, bu dönemde öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenleyerek dolu dolu bir hafta yaşatmayı planlıyor.

Bakan Tekin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de çocukların gelişimine katkı sağlamak adına benzer etkinlikler düzenleneceğini belirtiyor. Özellikle, öğrencilerin farklı deneyimler yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyor.

HER DÖNEMİN SON HAFTASI ETKİNLİK HAFTASI OLACAK

Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HAFTANIN 1 GÜNÜ OYUN GÜNÜ OLACAK

Bakanlık, eğitimde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Öğrencilerin sadece akademik başarıya odaklanmaktan çıkarak, daha kapsamlı bir eğitim anlayışı benimsemek amacıyla haftada bir gün derslerin yerini alacak olan "Oyun Günü" uygulamasını başlatmayı planlıyor.

Bu yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü sınıf ortamında akademik derslerle değil, oyunlar, grup etkinlikleri ve sosyal faaliyetlerle vakit geçirecekler. Böylece sadece bilgi yüklemekten ziyade, öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturulmuş olacak.

Bakan Tekin, bu yeni uygulamanın temel hedeflerinden birinin öğrencilerin okulu daha çok sevmesini sağlamak olduğunu belirtiyor. Geleneksel eğitim anlayışının sadece akademik başarıya odaklandığına dikkat çeken Tekin, artık öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin de gelişmesine önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Oyun Günü uygulaması, öğrencilerin derslere daha motive bir şekilde katılmalarını ve okula olan ilgilerinin artmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Ancak, bazı veliler arasında uygulamanın akademik başarı üzerindeki etkisi ve öğrencilerin bu günleri nasıl değerlendirecekleri konularında endişeler bulunuyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, uygulamanın öğrencilerin genel gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını ve sürecin titizlikle takip edileceğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı, eğitimde sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimine de önem verildiğini gösteriyor. Uygulamanın detayları ve etkileri, yakından takip edilmeye devam edecek. Eğitim alanında yapılan bu tür yenilikler, geleceğin daha sağlıklı ve dengeli bireylerini yetiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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