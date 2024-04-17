MEB’den jet karar; 1 hafta ders yok! Yusuf Tekin 2. dönemin bitmesine 1,5 ay kala duyurdu! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

HER DÖNEMİN SON HAFTASI ETKİNLİK HAFTASI OLACAK Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HAFTANIN 1 GÜNÜ OYUN GÜNÜ OLACAK Bakanlık, eğitimde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Öğrencilerin sadece akademik başarıya odaklanmaktan çıkarak, daha kapsamlı bir eğitim anlayışı benimsemek amacıyla haftada bir gün derslerin yerini alacak olan "Oyun Günü" uygulamasını başlatmayı planlıyor.

Bu yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü sınıf ortamında akademik derslerle değil, oyunlar, grup etkinlikleri ve sosyal faaliyetlerle vakit geçirecekler. Böylece sadece bilgi yüklemekten ziyade, öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturulmuş olacak.

Bakan Tekin, bu yeni uygulamanın temel hedeflerinden birinin öğrencilerin okulu daha çok sevmesini sağlamak olduğunu belirtiyor. Geleneksel eğitim anlayışının sadece akademik başarıya odaklandığına dikkat çeken Tekin, artık öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin de gelişmesine önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.