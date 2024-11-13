TÖDER YKS TYT deneme sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? TÖDER cevap anahtarı nereden görüntülenir?

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Tüm Özel Eğitim Kurumları tarafından yapılan açıklamaya göre, TÖDER TYT Deneme Sınavı'nın cevap anahtarı 11 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 18.00 itibarıyla yayınlandı. Sınava katılan öğrenciler, cevap anahtarına toder.org internet sitesi üzerinden erişebilirler.

(Takvim Foto Arşiv) TÖDER TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Nereden Görüntülenir? TÖDER TYT deneme sınavının cevap anahtarı, sınava katılan tüm öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, doğru-yanlış cevaplarını ve sınavla ilgili diğer detayları toder.org adresinden görüntüleyebilirler. Bu sayede sınav sonuçlarını değerlendirebilir ve hangi sorularda hata yaptıklarını öğrenebilirler.