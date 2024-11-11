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AUZEF VİZE SONUÇLARI (AKSİS) 2024! İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (Vize) sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanırken sonuçların ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği konuları gündemde. İşte AUZEF vize sınav sonuçlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:45 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:45
AUZEF VİZE SONUÇLARI AKSİS 2024! İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından gerçekleştirilen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi vize sınavları, 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde üç oturum halinde yapıldı. Sınavların ardından AUZEF öğrencilerinin gözleri, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrenciler sonuçlarını nasıl öğrenebilir?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgiye göre AUZEF vize sonuçlarının 15 Kasım'a kadar açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AUZEF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Aşağıdaki ekrandan AUZEF vize sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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