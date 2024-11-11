AUZEF VİZE SONUÇLARI (AKSİS) 2024! İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

(Takvim Foto Arşiv)
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
(Takvim Foto Arşiv)
AUZEF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.
Aşağıdaki ekrandan AUZEF vize sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ