AUZEF VİZE SONUÇLARI (AKSİS) 2024! İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından gerçekleştirilen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi vize sınavları, 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde üç oturum halinde yapıldı. Sınavların ardından AUZEF öğrencilerinin gözleri, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrenciler sonuçlarını nasıl öğrenebilir?

(Takvim Foto Arşiv) AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.