2025 MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sınav ücreti ve başvuru şartları

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MSÜ Sınavı Nedir? Katılım Şartları Nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilmek için öğrencilerin öncelikle MSÜ Sınavı'na katılması gerekmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, yılda bir kez yapılır ve öğrencilere 120 soru için 165 dakika süre tanınır. Sınavda başarılı olan adaylar, YKS sınavına da girerek sıralamalarına göre tercih yaparlar. Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Harp Okulları için en fazla 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru öncesi güvenlik soruşturmasından geçmeleri, bekar olmaları ve belirli boy-kilo kriterlerine uymaları da şarttır.