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2025 MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sınav ücreti ve başvuru şartları

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev almak isteyen binlerce genç, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için hazırlıklara başladı. Her yıl büyük bir ilgi gören bu sınav, askeri kariyer hedefleyen adaylar için ilk adımı temsil ediyor. 2025 yılı MSÜ sınavının başvuru ve sınav tarihleri için ÖSYM’den açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:47 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:53
2025 MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sınav ücreti ve başvuru şartları

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MSÜ sınavına girmek isteyen binlerce genç, 2025 yılı sınav ve başvuru takvimi için gözünü ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirmişti. ÖSYM Başkanı Ersoy 2025 yılı ÖSYM sınav takvimini açıkladı. İşte MSÜ sınav tarihi ve detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
MSÜ Sınavı Nedir? Katılım Şartları Nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilmek için öğrencilerin öncelikle MSÜ Sınavı'na katılması gerekmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, yılda bir kez yapılır ve öğrencilere 120 soru için 165 dakika süre tanınır. Sınavda başarılı olan adaylar, YKS sınavına da girerek sıralamalarına göre tercih yaparlar. Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Harp Okulları için en fazla 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru öncesi güvenlik soruşturmasından geçmeleri, bekar olmaları ve belirli boy-kilo kriterlerine uymaları da şarttır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MSÜ'ye Nasıl Başvurulur?

Adaylar, MSÜ başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra, başvuru formunu doldurmalı ve belirtilen sınav ücretini ödemelidirler. Sınav başvuruları tamamlandıktan sonra adaylar, sınav tarihine yakın bir dönemde sınav yerlerini yine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilirler.

MSÜ Bölümleri ve Kariyer Olanakları

MSÜ, savunma sanayii, mühendislik, lojistik, uluslararası ilişkiler gibi birçok farklı alanda bölümler sunar. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Deniz Ulaştırma İşletme, Güvenlik ve Koruma gibi bölümler MSÜ'nün eğitim yelpazesini genişletmektedir. Bu bölümlerde eğitim alan öğrenciler, mezuniyet sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ya da astsubay olarak görev yapma imkanına sahip olurlar.

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