Bugün okullar tatil mi? 13 Mayıs Hatay’da okullar tatil mi edildi 2024? MEB Valilik son dakika...

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Yağışlarla birlikte derelerin debisi artarken, yollarda birçok araç mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 167 ihbardan 157'si su baskını, 10'u ise mahsur kalma şeklindeydi. Bu olumsuz hava koşullarıyla birlikte, veli ve öğrencilerin merakla sorduğu "Hatay'da bugün okul var mı?" sorusu gündemin önemli konularından biri haline geldi.

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu açıklamada, "Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.