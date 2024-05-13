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Bugün okullar tatil mi? 13 Mayıs Hatay'da okullar tatil mi edildi 2024? MEB Valilik son dakika...

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışlar, bölgede önemli sorunlara yol açtı. Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte etkisini artıran yağışlar, derelerin taşmasına ve yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bu olumsuz hava koşulları, veli ve öğrencilerin okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merakla beklemesine sebep oldu.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 05:48 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Bugün okullar tatil mi? 13 Mayıs Hatay’da okullar tatil mi edildi 2024? MEB Valilik son dakika...

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Yağışlarla birlikte derelerin debisi artarken, yollarda birçok araç mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 167 ihbardan 157'si su baskını, 10'u ise mahsur kalma şeklindeydi. Bu olumsuz hava koşullarıyla birlikte, veli ve öğrencilerin merakla sorduğu "Hatay'da bugün okul var mı?" sorusu gündemin önemli konularından biri haline geldi.

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?
Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu açıklamada, "Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Kuvvetli yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde kısmi olarak okulların tatil edildiğini belirten Vali Masatlı, "Bununla ilgili bir değerlendirme yaptık, başta Antakya Kaymakamlığımız olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımızla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle gözden geçirme yaptık.

Sadece Antakya'da belirli bölgelerde okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın eğitime ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir. Sadece bu kısmi olarak başta Antakya'nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz" ifadelerini kullandı.



HATAY HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay'da hava durumu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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