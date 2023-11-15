TEV mülakatı ne zaman 2023? TEV burs mülakatları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Mülakat soruları nasıl oluyor?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2023-2024 eğitim yılında üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla başvurularını almıştı. Binlerce öğrencinin burs için başvuruda bulunduğu bu süreç, şimdi mülakatlar için heyecan dolu bir bekleyişe dönüştü. İşte, TEV 2023 burs mülakatlarıyla ilgili son bilgiler...



TEV MÜLAKATI NE ZAMAN?



Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) resmi internet adresinde mülakatlara dair şu ifadeler yer alıyor;



Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır.