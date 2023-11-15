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TEV mülakatı ne zaman 2023? TEV burs mülakatları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Mülakat soruları nasıl oluyor?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), devlet üniversitelerinde eğitim gören, maddi durumu yetersiz ancak başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla burs programı düzenliyor. Vakıf, başvuruların ardından öğrencilerin mülakat sonuçlarını beklediği bu dönemde, birçok öğrenci mülakat tarihlerini merakla bekliyor. Peki, TEV mülakatı ne zaman 2023? TEV burs mülakatları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Mülakat soruları nasıl oluyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 06:56 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
TEV mülakatı ne zaman 2023? TEV burs mülakatları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Mülakat soruları nasıl oluyor?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2023-2024 eğitim yılında üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla başvurularını almıştı. Binlerce öğrencinin burs için başvuruda bulunduğu bu süreç, şimdi mülakatlar için heyecan dolu bir bekleyişe dönüştü. İşte, TEV 2023 burs mülakatlarıyla ilgili son bilgiler...


TEV MÜLAKATI NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) resmi internet adresinde mülakatlara dair şu ifadeler yer alıyor;

Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır.



Mülakata girecek adaylara, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ NASIL BELİRLENİR?

Adaylar başvuru formunda verdikleri bilgilere göre öncelikle teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İlan edilen burs kriterlerini sağlamayanlar öncelikle elenir. Ardından başvuru sayısının çok fazla olması, kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturulur.

Bu liste oluşturulurken; başarı durumu ortalamasında yukarıya çekme, gelir durumunda aşağıya çekme gibi çeşitli yöntemler uygulanır ve gelir seviyesi en düşük, en başarılı öğrenci listesi belirlenerek teknik değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet edilir. Mülakatta komisyon üyeleri tarafından seçilen adaylar burs almaya hak kazanırlar.

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