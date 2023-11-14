Anadolu Vakfı burs sonuçları sorgulama ekranı: anadoluvakfi.org.tr! Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödeme tarihi...

Anadolu Vakfı bursuna başvuruda bulunan öğrenciler bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Anadolu Vakfı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Anadolu Vakfı burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Vakfı bursuna başvuruda bulunan öğrenciler bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Anadolu Vakfı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Anadolu Vakfı burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr adresinden duyurulmaktadır. Anadolu Vakfı'ndan yapılan açıklamada, ''Burs sonuçlarımız Aralık ayının ilk haftasında web sitemizden (anadoluvakfi.org.tr) açıklanacaktır.'' denildi. Başvuru yapan adaylar, TC kimlik numaraları ile başvuru sonuçlarını sorgulayarak öğrenebilmektedir.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, NEREYE YAPILIR?
Burs ödemeleri 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilere, burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerlerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.
Bursiyerler belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. İşlemler (nakit çekme, EFT/havale) ilgi bankaya ait kart ile tüm ATM noktalarından masrafsız yapılabilmektedir. ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde gerçekleştirilebilmektedir.