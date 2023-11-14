Anadolu Vakfı burs sonuçları sorgulama ekranı: anadoluvakfi.org.tr! Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödeme tarihi...

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, NEREYE YAPILIR?

Burs ödemeleri 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilere, burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerlerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.