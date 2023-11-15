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e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı | MEB e-okul.meb.gov.tr: Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Devamsızlık sorgulama

Eğitim ve öğretimde dijital dönüşümün öncülerinden biri olan Türkiye, öğrenci ve velilerine kolaylık sağlayan bir platform olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanarak not durumu, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi ve sınav sonuçları gibi önemli bilgilere erişim imkanı sunuyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin ilk yarısı için öğrenci ve veliler tarafından yapılan e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 08:15 Güncelleme 15 Kasım 2023, 08:15
e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı | MEB e-okul.meb.gov.tr: Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Devamsızlık sorgulama

2023-2024 eğitim-öğretim yılı Kasım ayı ara tatili devam ediyor. Bu dönemde öğrenci ve veliler, çocuklarının akademik performanslarına dair bilgilere ulaşabilmek adına Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) üzerinden sınav sonuçları ve devamsızlık bilgilerini sorgulama araştırmalarına başladı. İşte detaylar...

E-OKUL GİRİŞ EKRANI | E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe gre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

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