SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finaline çıkan isimler belli oldu

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 14:58 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 15:55
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finaline çıkan isimler belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Binlerce öğrencinin mücadele ettiği ilk aşamanın ardından, Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı başladı. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Geleceğin entelektüelleri, Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda buluştu.

Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takım başvurdu. Yarışmanın ilk aşaması, 20 Nisan Cumartesi günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Yarışmaya katılan öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok değerli fikir insanının kitabını okuyarak hazırlandılar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, Türkiye'nin ve dünyanın zengin düşünce mirasından seçilen on kitaptan sorumlu tutuldular.

Yarışma, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunurken düşünme becerilerini de güçlendiriyor.

Yarışmada danışmanlık yapan öğretmenler bu yarışmanın, öğrencilerin sadece kitap okuma becerilerini değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de büyük katkıları olduğunu, öğrencilerdeki okuma alışkanlığını güçlendirdiğini ifade ettiler. Öğrencilerdeki okuma alışkanlığını güçlendirmenin yanı sıra, kitapların sunduğu farklı düşünce dünyalarıyla tanışma fırsatı vererek empati yeteneklerini güçlendirdiğini vurguladılar.

Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın ilk etabını kazanan öğrencilerin listesine https://www.turkiyeentelektueloyunlari.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın finali, 26 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Her ilden il birincilerinin İstanbul'da katılacağı yarışmanın yarı finali, 25 Mayıs tarihinde NUN Okullarında; finali ise 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya stüdyolarında gerçekleştirilecek.

Yarışmada,

Birinci olan takıma 100 bin tl,

İkinci olan takıma 50 bin tl,

Üçüncü olan takıma 30 bin tl ödül verilecek.

Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin tl, 20 bin tl, 10 bin tl ödül verilecek.

TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefliyor.

Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor. Sadece bir yarışma yapmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için de önemli bir adımlar atıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
Galatasaray’ın Albert Gronbaek aşkı!Okan Buruk ısrarcı! Aslan genç yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA