Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/1 sınavının sonuçları açıklandı. Peki, ALES/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sonuc.osym.gov.tr ÖSYM, e-Devlet ALES sonuçlarına nasıl bakılır? İşte haberin detayı!