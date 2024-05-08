Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/1 sınavının sonuçları açıklandı. Peki, ALES/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sonuc.osym.gov.tr ÖSYM, e-Devlet ALES sonuçlarına nasıl bakılır? İşte haberin detayı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/1 sınavının sonuçları açıklandı. Peki, ALES/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sonuc.osym.gov.tr ÖSYM, e-Devlet ALES sonuçlarına nasıl bakılır? İşte haberin detayı!
ALES/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2024-ALES/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
ALES/1 SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.