Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri 2023! Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarımsal Biyoteknoloji

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tekstil Mühendisliği

(Çorlu Mühendislik Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

(Ziraat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)