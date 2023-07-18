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    • Eğitim
    • 18.07.2023 22:05
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    • 18.07.2023 22:05
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    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri 2023! Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri 2023! Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
    (Sağlık Yüksekokulu)
    Alman Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Yüksekokulu)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Bitki Koruma

    (Ziraat Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Biyosistem Mühendisliği
    (Ziraat Fakültesi)
    Coğrafya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Çevre Mühendisliği
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Fizik

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fransız Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Ziraat Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Yüksekokulu)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)

    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği (İÖ)
    (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Mimarlık
        (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Peyzaj Mimarlığı
        (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Psikoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarım Ekonomisi
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarımsal Biyoteknoloji
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarih
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarla Bitkileri
        (Ziraat Fakültesi)
        Tekstil Mühendisliği
        (Çorlu Mühendislik Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)

        Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
        (Ziraat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Veteriner Fakültesi)
        Zootekni
        (Ziraat Fakültesi)

        TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri 2023! Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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