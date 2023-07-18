Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri 2023! Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(Sağlık Yüksekokulu)
Alman Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Yüksekokulu)
Bilgisayar Mühendisliği
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Biyosistem Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Yüksekokulu)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İÖ)
(Çorlu Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik