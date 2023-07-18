Tarsus Üniversitesi bölümleri 2023! Tarsus Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Tarsus Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Tarsus Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Tarsus Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
TARSUS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Dil ve Konuşma Terapisi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gümrük İşletme
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Havacılık Yönetimi
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)