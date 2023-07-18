Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri 2023! Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Hemşirelik(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı

(Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (İÖ)

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)

(İslami İlimler Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)