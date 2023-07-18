Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri 2023! Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyosistem Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Hemşirelik
(Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İletişim ve Tasarımı
(Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)