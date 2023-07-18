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    • Eğitim
    • 18.07.2023 22:10
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    • 18.07.2023 22:10
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    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri 2023! Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri 2023! Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Bankacılık ve Sigortacılık
    (Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Biyosistem Mühendisliği
    (Ziraat Fakültesi)
    Coğrafya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)

    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
    (Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Harita Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi)

    Hemşirelik(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İletişim ve Tasarımı
    (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)

    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)

        Özel Eğitim Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Rekreasyon Yönetimi
        (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
        Sağlık Yönetimi
        (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Tarım Ekonomisi
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarih
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarla Bitkileri
        (Ziraat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)

        Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
        (Ziraat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Zootekni
        (Ziraat Fakültesi)

        TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri 2023! Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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