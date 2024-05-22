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TC ile EKPSS sınav sonuç sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) | 2024 engelli memur atama kurası ne zaman? EKPSS puanı kaç yıl geçerli?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları için binlerce adayın merakla beklediği an geldi. 8 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. ÖSYM takvimi doğrultusunda, sonuçların 23 Mayıs itibariyle açıklanması bekleniyor. EKPSS, engelli bireylerin kamuda istihdam edilebilmesi için önemli bir adım. 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerini yanıtlayan adaylara, engel gruplarına göre farklı sürelerde ek zaman verilmişti. Bu ek süreler, adayların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak amacıyla uygulanıyor.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 16:29 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 16:29
TC ile EKPSS sınav sonuç sorgulama sonuc.osym.gov.tr | 2024 engelli memur atama kurası ne zaman? EKPSS puanı kaç yıl geçerli?

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 sınav sonuçları için bekleyiş sona eriyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, adaylar sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde öğrenebilecekler. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden erişilebilecek.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?
EKPSS sınav sonuçlarına erişmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecekler. Bu kolay erişim yöntemi ile adaylar, evlerinden çıkmadan sonuçlarına ulaşabilecekler.

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Sonuçların Geçerlilik Süresi
EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerli olacak. Fakat, bu süre içerisinde yeni bir EKPSS sınavı yapılmazsa, sonuçlar bir sonraki sınava kadar geçerliliğini koruyacak.

Kura Yerleştirmelerinde Dikkat Edilecekler
Yerleştirme sürecinde, adayların öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezuniyet alanı gibi kriterler dikkate alınacak. Herhangi bir tutarsızlık tespit edilmesi durumunda ilgili yerleştirme iptal edilecek. Yerleştirme işlemleri, adayların puan ve tercih sıralarına göre yapılacak. Eşit puan durumunda diploma tarihi öncelikli olacak, aynı ise yaş büyüğe öncelik verilecek.

Kura ile Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
İlköğretim ve ortaokul mezunu adaylar arasında yapılan kura çekimleri, adayların tercihleri ve kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyi ve diğer nitelikler arasında tutarlılık sağlanarak gerçekleştirilecek.

657 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre, ilkokul mezunları 11'inci dereceli kadrolara kura ile yerleşemeyecekler. Kura ile yerleştirilen adaylar, tercih listelerindeki en üst sıradaki boş kadroya yerleştirilecek. Kadro boş kalmadıkça kura işlemi devam edecek.

Kura tarihi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

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