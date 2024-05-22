TC ile EKPSS sınav sonuç sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) | 2024 engelli memur atama kurası ne zaman? EKPSS puanı kaç yıl geçerli?

Kura Yerleştirmelerinde Dikkat Edilecekler

Yerleştirme sürecinde, adayların öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezuniyet alanı gibi kriterler dikkate alınacak. Herhangi bir tutarsızlık tespit edilmesi durumunda ilgili yerleştirme iptal edilecek. Yerleştirme işlemleri, adayların puan ve tercih sıralarına göre yapılacak. Eşit puan durumunda diploma tarihi öncelikli olacak, aynı ise yaş büyüğe öncelik verilecek.

Kura ile Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

İlköğretim ve ortaokul mezunu adaylar arasında yapılan kura çekimleri, adayların tercihleri ve kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyi ve diğer nitelikler arasında tutarlılık sağlanarak gerçekleştirilecek.

657 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre, ilkokul mezunları 11'inci dereceli kadrolara kura ile yerleşemeyecekler. Kura ile yerleştirilen adaylar, tercih listelerindeki en üst sıradaki boş kadroya yerleştirilecek. Kadro boş kalmadıkça kura işlemi devam edecek. Kura tarihi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.