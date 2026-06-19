TBMM Başkanı Kurtulmuş YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Uzun ve emek dolu bir hazırlık sürecinin ardından sınava katılacak evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, Rabbimden hepsine zihin açıklığı ve muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum."

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Eğitim