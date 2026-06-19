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TBMM Başkanı Kurtulmuş YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara, "Sınava katılacak evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, Rabbimden hepsine zihin açıklığı ve muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum." ifadeleriyle başarılar diledi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
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  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adaylara başarı dileklerinde bulundu.
  • Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınava katılacak gençlere seslendi.
  • TBMM Başkanı, uzun hazırlık sürecinin ardından sınava girecek öğrencilerin emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Uzun ve emek dolu bir hazırlık sürecinin ardından sınava katılacak evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, Rabbimden hepsine zihin açıklığı ve muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum."

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