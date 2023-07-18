Şırnak Üniversitesi bölümleri 2023! Şırnak Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Şırnak Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Şırnak Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Şırnak Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tarla Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)