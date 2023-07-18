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    • Eğitim
    • 18.07.2023 21:56
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    • 18.07.2023 21:56
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    Şırnak Üniversitesi bölümleri 2023! Şırnak Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Şırnak Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Şırnak Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Şırnak Üniversitesi bölümleri 2023! Şırnak Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Şırnak Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Şırnak Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Şırnak Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Şırnak Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)

    (İlahiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Hizmet
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Tarla Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
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        Haberler Eğitim Şırnak Üniversitesi bölümleri 2023! Şırnak Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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