TAKVİM’den dev hizmet | YKS’de kazandıran 10 taktik! İşte başarının formülü

GERÇEKÇİ RUTİN OLUŞTURUN Esin yılmaz öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: - Bu dönemde yapılacak en büyük hata; düzensiz çalışmak, konu yetiştirme telaşıyla oradan oraya savrulmak ve kaygıya teslim olmak. - Bundan sonra her gün bir şampiyon rutini olmalı. Uyanmak zor olsa da artık erken kalkılmalı, beden ve beyin sınav saatine göre programlanmalı. - Sabah 07:00'de uyanıp, sınav günü gibi deneme çözer halde olmak, biyolojik saatin sınava uyumlanması açısından büyük avantaj sağlar. - Bu bir sınav sabahı provasıdır. Artık her gün paragraf, problem ve geometri soruları çözülmeden masa terk edilmemeli. Bu üç sacayağı, sınavın temel direkleridir.

- Konu eksiği varsa paniğe gerek yok. Bu saatten sonra en verimli yöntem, deneme analizleriyle nokta atışı eksiklerin belirlenmesi ve kısa tekrarlarla bunların güçlendirilmesidir. - "Bu soruyu yapamamamın nedeni neydi?" Bu sorunun yanıtı not alınmalı, tekrar edilmeli. Çünkü kalemle temas eden bilgi, beyin için kalıcı hale gelir. - "Ben tek kaynaktan çalışıyorum" cümlesi bu dönemde kısıtlayıcı olabilir. Farklı kaynaklardan çalışmak, konuyu zenginleştirir. - Denemeler artık gerçek prova gibi uygulanmalı. Sınavda kullanacağın kalem, silgi, su miktarı, peçete ne olacaksa, deneme sırasında da o olmalı. - Süre sınavı olduğunu unutmadan, artık çözülen her test süreli olmalı. Öğrenci "Ben bu testi kaç dakikada çözüyorum?" sorusunun cevabını net bilmeli.

(AA)



SONUÇ: YKS'Yİ KAFANDA KAZAN KAĞITTA AL

Her şampiyon önce zihninde kazanır. YKS'ye hazırlık yalnızca bilgi değil, kendini yönetme sanatıdır. Son 5 hafta, sabahları biraz daha erken kalkarak, her denemede biraz daha iyi analiz yaparak, sosyal medyadan uzak durarak yani kendine yaklaşarak geçmeli.

SÜPER FORMÜLLER

1) Sabah kahvaltısı + protein şart! Şekerli değil, yumurtalı ve cevizli kahvaltı odak artırır.

2) Her 40 dakikada 5 dakikalık göz molası ver. Beynin prefrontal korteksi bu sayede yenilenir.

3) Okuma hızını artıran içerikler okumalısın. Bu TYT'de daima zaman kazandırır.

4) Sınav saatindeymiş gibi çalış. TYT sabah 10:15'te başlayacak. Denemeleri o saatte çöz.

5) Sosyal medya arası değil, sosyal destek arası ver. Telefon yerine 10 dakika annenle çay iç.

6) Sınav günü için prova haftası yap. Tıpkı o gün gibi giyin, beslen, çöz ve kutla.

7) Stresle savaşma, stresle dans et. Nefes teknikleri öğren. Kendini sakinleştirmenin yollarını düşün.

8) Her 3 günde bir 'motive olma nedeni'ni yaz. Gelecek hayalini kendine hatırlat.

9) Her gün sonu "öğrenme raporu" çıkar. Ne öğrendin, nerede eksiğin var, neye devam etmelisin?

10) Aynı hedefi paylaşan arkadaşınla motivasyon görüşmesi yap. Beyin, yalnızken daha çok pes eder.

VELİLER DİKKAT! ÇOCUKLARINIZI BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN

Sınavlara hazırlanan bir gencin hayatındaki en büyük destek, ne özel ders ne de kaynak kitaplar... En kıymetli destek, yanında "sessizce ama kararlılıkla" duran bir anne-babanın varlığıdır. YKS süreci, yalnızca öğrencinin değil, ailenin de sınavıdır.

Ama unutmayın; bu sınav sizin değil, çocuğunuzundur. Hayallerinizin değil, onun hayatının peşinden gidin. Kaygınızı çocuğunuza değil, kendinize anlatın. Unutmayın; stres bulaşıcıdır. Sizin "ya kazanamazsa" korkunuz, çocuğunuzun taşıyamayacağı bir yük olabilir.

Oysa "Ben seninle gurur duyuyorum" cümlesi, bir çocuğun sınavdan da hayattan da geçmesine yetecek güçtür. Sessiz bir destek, yüksek sesli baskıdan her zaman daha etkilidir. Sınav, hayatın tamamı değildir. Kaybederse her şey biter mi sanıyorsunuz? Hayır. Bu sadece bir fotoğraftır; çocuğunuzun tüm yeteneklerini ve değerini ölçemez. Kazanmak her zaman bir üniversiteye girmekle olmaz; bazen yolunu kaybetmeden yürüyebilmek en büyük kazançtır. Özetle: Destekleyin, kıyaslamayın. Süreci takdir edin, sonucu putlaştırmayın. Kendi kaygınızı yönetin, ona huzur verin. Unutmayın, çocuğunuzun değeri sınav sonucuyla ölçülmez.