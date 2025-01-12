TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf ortalama...

Binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği karne günü yaklaşıyor. 17 Ocak Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erecek. İşte yarıyıl tatili, karne günü ve başarı belgeleri hakkında merak edilen tüm detaylar.

2025 yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 15 günlük tatilin ardından, öğrenciler 3 Şubat 2024 Pazartesi günü ders başı yapacak. Eğitim-öğretim yılına kısa bir mola verecek olan öğrenciler tatilde dinlenme fırsatı bulacak.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi alabilmesi için belirli şartları karşılaması gerekiyor. İşte başarı belgeleri için kriterler:

Teşekkür Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler alabilir.

Takdir Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 85,00 ve üzeri olan öğrenciler almaya hak kazanır.

Devamsızlık Kriteri: Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşan öğrenciler, başarı belgesi alamaz.