TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf ortalama...

Başarı belgeleri derslerdeki gayret ve disiplinli davranışlar göz önüne alınarak veriliyor. Ayrıca öğrencinin davranış puanının 100 tam puan olması gerekiyor.
Takdir ve Teşekkür Belgesi Hesaplama Formülü 2025
Öğrenciler, dönem sonu başarı belgelerini alabilmek için ders notlarının ortalamasını hesaplayarak bu kriterlere uyup uymadıklarını öğrenebilir. İşte hesaplama yöntemi:
Her Ders İçin Not Ortalaması:
1. yazılı, 2. yazılı ve varsa 3. yazılı puanları toplanır.
Toplam, sınav sayısına bölünerek o dersin not ortalaması bulunur.
Tüm Derslerin Ortalaması:
Her dersin not ortalaması alınır ve hepsi toplanır.
Toplam, ders sayısına bölünerek genel dönem ortalaması hesaplanır.
Başarı Belgelerinde Devamsızlık Şartı
Takdir veya teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin, özürsüz devamsızlık sürelerini kontrol etmeleri önemli. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçerse başarı belgesi alınamıyor.
Öğrenciler ve Velilere Öneriler
Karne gününde öğrenciler kadar veliler de heyecan duyuyor. Uzmanlar, öğrencilere motive edici ve destekleyici bir tutum sergilenmesini öneriyor. Karnedeki eksiklikler gelişim fırsatı olarak değerlendirilerek çözüm odaklı yaklaşımlar benimsenmeli.