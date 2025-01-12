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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf ortalama...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17 Ocak Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak. Karne günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler takdir-teşekkür belgesi alma şartlarını ve hesaplama yöntemlerini merak ediyor. İşte takdir-teşekkür belgesi hesaplama ve karne notu hesaplama hakkında tüm detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:00 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:02
TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf ortalama...

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    Binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği karne günü yaklaşıyor. 17 Ocak Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erecek. İşte yarıyıl tatili, karne günü ve başarı belgeleri hakkında merak edilen tüm detaylar.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

    Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?

    2025 yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 15 günlük tatilin ardından, öğrenciler 3 Şubat 2024 Pazartesi günü ders başı yapacak. Eğitim-öğretim yılına kısa bir mola verecek olan öğrenciler tatilde dinlenme fırsatı bulacak.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

    Takdir ve Teşekkür Belgesi Nasıl Alınır?

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi alabilmesi için belirli şartları karşılaması gerekiyor. İşte başarı belgeleri için kriterler:

    Teşekkür Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler alabilir.
    Takdir Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 85,00 ve üzeri olan öğrenciler almaya hak kazanır.
    Devamsızlık Kriteri: Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşan öğrenciler, başarı belgesi alamaz.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

    Başarı belgeleri derslerdeki gayret ve disiplinli davranışlar göz önüne alınarak veriliyor. Ayrıca öğrencinin davranış puanının 100 tam puan olması gerekiyor.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

    Takdir ve Teşekkür Belgesi Hesaplama Formülü 2025

    Öğrenciler, dönem sonu başarı belgelerini alabilmek için ders notlarının ortalamasını hesaplayarak bu kriterlere uyup uymadıklarını öğrenebilir. İşte hesaplama yöntemi:

    Her Ders İçin Not Ortalaması:

    1. yazılı, 2. yazılı ve varsa 3. yazılı puanları toplanır.

    Toplam, sınav sayısına bölünerek o dersin not ortalaması bulunur.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

    Tüm Derslerin Ortalaması:

    Her dersin not ortalaması alınır ve hepsi toplanır.
    Toplam, ders sayısına bölünerek genel dönem ortalaması hesaplanır.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

    Başarı Belgelerinde Devamsızlık Şartı

    Takdir veya teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin, özürsüz devamsızlık sürelerini kontrol etmeleri önemli. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçerse başarı belgesi alınamıyor.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

    Öğrenciler ve Velilere Öneriler

    Karne gününde öğrenciler kadar veliler de heyecan duyuyor. Uzmanlar, öğrencilere motive edici ve destekleyici bir tutum sergilenmesini öneriyor. Karnedeki eksiklikler gelişim fırsatı olarak değerlendirilerek çözüm odaklı yaklaşımlar benimsenmeli.

    TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025 | 1. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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