13 Ocak okullar tatil mi? Yarın hangi illerde kar tatili var? Edirne, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Kocaeli...

Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.
Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.
Hangi İller Sarı Kodla Uyarıldı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ocak Pazartesi günü için Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova illerini sarı kodla uyardı. Bu illerde yağışların şiddetini artıracağı rüzgarın da kuvvetli esmesi bekleniyor.
13 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başlarken, Kırklareli'nde de iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Edirne
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başladı.
Kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla etkili olurken, Lalapaşa ilçesinde de bazı köyler beyaza büründü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde de iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kameraları ile kar yağışını görüntüledi.
Polis ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.