Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir, başvuru ekranı! TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI, ne kadar kaç TL?

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI, ne kadar kaç TL? Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir? 5.104 TL ödeme müjdesi geldi. Karnesini gösteren parasını kapacak! İşte detaylar...
TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI?
Devlet sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi verdi.
ERDOĞAN, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.