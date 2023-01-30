Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir, başvuru ekranı! TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI, ne kadar kaç TL?

TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. İkinci dönem için yapılacak olan başarı teşvik başvuruları ise gelecek hafta başlayacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı'nın başarıyı teşvik etmek adına duyurduğu bu ödemelere ikinci dönem başvuruları gelecek hafta başlayacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.