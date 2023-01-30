Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 30.01.2023 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2023 09:22
    ABONE OL

    Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir, başvuru ekranı! TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI, ne kadar kaç TL?

    Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para desteği verilecek. Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL verilecek soruları programın duyurulmasının hemen akabinde araştırılmaya başlandı. İşte programa ilişkin detaylı bilgiler...

    TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI?

    Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI, ne kadar kaç TL? Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir? 5.104 TL ödeme müjdesi geldi. Karnesini gösteren parasını kapacak! İşte detaylar...

    TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI?

    Devlet sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verecek.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI" AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi verdi.

    ERDOĞAN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

    "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

    Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.

        YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.

        Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.

        Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

        Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

        TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. İkinci dönem için yapılacak olan başarı teşvik başvuruları ise gelecek hafta başlayacak.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Cumhurbaşkanı'nın başarıyı teşvik etmek adına duyurduğu bu ödemelere ikinci dönem başvuruları gelecek hafta başlayacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.

        ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bugünlerde bir bir öğrenciler yarı yıl tatillerine başlarken, en başarılı olan öğrencilere önümüzdeki günlerde ödemelerin yatırılması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Eğitim Takdir teşekkür alanlara devlet desteğini kimler alabilir, başvuru ekranı! TAKDIR TEŞEKKÜR ALANA PARA YARDIMI VAR MI, ne kadar kaç TL?
            SON DAKİKA