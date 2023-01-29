AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Geçme notu nasıl hesaplanır?

AÖF sınav sonuçları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen final sınavlarının sonuçlarını merak eden öğrenciler geçme notunun kaç olduğunu da merakla araştırıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sonuç ekranının öğrencilerin erişimine açılıp açılmadığı da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.
Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.
Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.