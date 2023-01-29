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    • Eğitim
    • 29.01.2023 15:02
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    • 29.01.2023 15:02
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    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Geçme notu nasıl hesaplanır?

    AÖF sonav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023?

    AÖF sınav sonuçları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen final sınavlarının sonuçlarını merak eden öğrenciler geçme notunun kaç olduğunu da merakla araştırıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sonuç ekranının öğrencilerin erişimine açılıp açılmadığı da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

    Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

    AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

    Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

    Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

        AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

        Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

        Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

        2023 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

        Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

        AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI, NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor. Buna göre öğrenciler final sınavı sonuçları ile dersi geçip geçmediklerini öğrenecek.
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        Haberler Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Geçme notu nasıl hesaplanır?
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