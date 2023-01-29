AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Geçme notu nasıl hesaplanır?

AÖF sınav sonuçları gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen final sınavlarının sonuçlarını merak eden öğrenciler geçme notunun kaç olduğunu da merakla araştırıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sonuç ekranının öğrencilerin erişimine açılıp açılmadığı da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...