Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2023! Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İstatistik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği