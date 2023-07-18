Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2023! Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arapça Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gazetecilik (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Havacılık Yönetimi
(Sivil Havacılık Yüksekokulu )
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnsan Kaynakları Yönetimi