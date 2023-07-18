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    • Eğitim
    • 18.07.2023 21:50
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    • 18.07.2023 21:50
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    Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2023! Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2023! Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arapça Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Coğrafya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Coğrafya (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)

    Ekonometri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Fizik

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Gazetecilik (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Görsel İletişim Tasarımı
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Havacılık Yönetimi
    (Sivil Havacılık Yüksekokulu )
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)

    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnsan Kaynakları Yönetimi

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İnşaat Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        İstatistik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        İşletme
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İşletme (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Kimya
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Kimya Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (İÖ)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Maliye
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Matematik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Mimarlık
        (Mimarlık Fakültesi)
        Otomotiv Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Peyzaj Mimarlığı

        (Mimarlık Fakültesi)
        Psikoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (İletişim Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
        (İletişim Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi) Sosyal Hizmet
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Mimarlık Fakültesi)
        Tarih
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tekstil Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri 2023! Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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