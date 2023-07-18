Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri 2023! Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Alman Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Biyokimya
(Fen Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(Edebiyat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fransız Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gazetecilik (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik
(Suşehri Sağlık Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(Fen Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)