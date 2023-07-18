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    • Eğitim
    • 18.07.2023 21:46
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    • 18.07.2023 21:46
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    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri 2023! Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri 2023! Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Alman Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
    (Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Biyokimya
    (Fen Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
    (Edebiyat Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)
    Ekonometri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)

    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Felsefe
    (Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fransız Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Gazetecilik (İÖ)

    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Suşehri Sağlık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
    (Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
    (Fen Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen Fakültesi)
    Kimya Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)

        Mimarlık(Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
        Moleküler Biyoloji ve Genetik
        (Fen Fakültesi)
        Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Psikoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (İletişim Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
        (İletişim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)

        Sigortacılık
        (Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sosyal Hizmet (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
        Tarih
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı

        (Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türk Halkbilimi
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Veteriner Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri 2023! Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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