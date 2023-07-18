Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri 2023! Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Alman Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

(Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Biyokimya

(Fen Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Edebiyat Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Ekonometri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Felsefe

(Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Finans ve Bankacılık

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık

(Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fransız Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (İÖ)