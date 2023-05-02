SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Tarih netleşti! 1. dönem ortalaması geçerli olacak! Yıl sonu ortalaması + 2. dönem ortalaması...

Sorumluluk sınavları ne zaman sorusu, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hem sorumluluk sınavı hem de 1. ve 2. dönem notu, yıl sonu not ortalaması hakkındaki kararları açıkladı. İşte Bakan Özer'in açıklamaları...
SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre sorumluluk sınavları 19-25 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
SINIFTA KALMA YOK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını açıkladı. Alınan kararların Elâzığ hariç 10 ilde geçerli olacağını söyleyen Bakan Özer, "Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek.'' dedi.
Bakan Özer, yıl sonu ortalaması hakkında da bilgi verdi. Özer, yıl sonu ortalamasının ikinci dönem notunun düşük olması halinde birinci dönem notunun esas alınarak belirlenebileceği bilgisini şu ifadelerle paylaştı;
YIL SONU ORTALAMASI HAKKINDA
"Yıl sonu ortalamasında normalde birinci dönem ve ikinci dönem performansı birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu sene Deprem bölgesinde farklı bir uygulamamız var. Eğer öğrencinin ikinci dönem notu düşükse yıl sonu ortalaması için birinci dönem notu esas alınacak. Bilindiği gibi deprem bölgesinde devam zorunluluğu da yok, eğer ikinci dönem çocuk sınavlara girmemişse yine birinci dönem puanı esas alınacak. İkinci dönem okula devam edip sınavlara girdiyse ve ortalaması birinci dönemden daha yüksekse bu defa iki dönemin ortalaması alınacak."