ÖSYM sınavlarına katılan adaylar sonuç belgesi koduyla öğrenmek istedikleri birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS-2023) giren adaylar da internet arama motorlarında Sonuç belgesi kontrol kodu nedir, ne demek? ÖSYM kontrol kodu nasıl alınır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

SONUÇ BELGESI KONTROL KODU NE DEMEK? Sonuç belgesi kontrol kodu adaya ait sonuç belgesinini en alt kısmında bulunmaktadır. Sonuç Belgesi üzerindeki Kontrol Kodunu ve T.C. Kimlik / YU / Aday Numarasını aşağıdaki forma girerek belgenin ÖSYM'deki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.) e-DEVLET ÖSYM SINAV SONUCU GİRİŞ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ! Sonuç belgesi kontrol kodunu paylaştığınızda karşı taraf bu kodu kullanarak sonuçlarınızın doğru olup olmadığını kontrol edebilmektedir. Sınav sonuçlarınızı öğrenmenizde bu kodun bir önemi olmayacaktır. Sonuçlar açıklandığı vakit kimlik numaranız ve aday şifrenizi girerek sonuçlarınıza bakabileceksiniz.