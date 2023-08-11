2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS TERCİH KILAVUZU: DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS sonuçlarının 11 Ağustos'ta ilan edileceğinin duyurulmasıyla birlikte gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenecek adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuza göre tercih yapmaya başlayacak. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?