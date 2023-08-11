2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS TERCİH KILAVUZU: DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS sonuçlarının 11 Ağustos'ta ilan edileceğinin duyurulmasıyla birlikte gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenecek adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuza göre tercih yapmaya başlayacak. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS SONUÇLARI 11 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu bekleniyor.
Kılavuzun ne zaman yayımlanacağı belli değil. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.
Kılavuzun da tercih takvimi başlamadan hemen evvel ilan edileceği tahmin ediliyor.
2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.