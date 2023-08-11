Hemşirelik DGS taban puanları 2023! DGS hemşirelik başarı sıralamaları ve kontenjanları! DGS hemşirelik taban puanları kaç?

DGS sonuçları açıklandı gözler bu kez tercih sürecine çevrildi. Bu noktada özellikle bölümlerin taban puanları araşıtırılıyor. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? DGS hemşirelik başarı taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu?

DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 16 Temmuz tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS-2023) sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar ÖSYM sınav sonuç açıklama sistemi yani "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden görüntüleniyor. DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! DGS ile birlikte, ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. Adaylar DGS sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yapabilecek. 2022 YILI DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ