Son hafta okullarda ders işlenecek mi? Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınır mı 2024? 6,7,8,9,10,11,12. sınıf lise devamsızlık hakkı kaç?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler, son hafta okula gitme zorunluluğu, yoklama durumu ve e-Okul devamsızlık kapanış tarihleri konusunda bilgi arayışına girdi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Okulların kapanmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler, son hafta okula gitme zorunluluğu, yoklama durumu ve e-Okul devamsızlık kapanış tarihleri konusunda bilgi arayışına girdi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?
Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusunda detayları merak eden on binlerce öğrenci, ders programının tamamlanması ve karne basım işlemlerine başlanılması nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsızlığını yaşıyor.
İlk dönemin son haftasında karnelerin yanında verilecek başarı belgeleri kadar merak edilen bu durum, öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor.
Okulun son haftası yoklama alma inisiyatifi bulunmakta olup bazı öğretmenler bunu kullanmayabilmektedir. O nedenle bu konunun sınıf öğretmenleri ile konuşulması daha doğru olacaktır.
SON HAFTA DERS YAPILMAYACAK!
MEB tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.
Yayımlanan yazıda; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak. Velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilen çalışmalarda faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilecek.
Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.
Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.
2024 2. DÖNEM DEVAMSIZLIK SIFIRLANIYOR MU, DEVAM EDİYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre birinci dönemde yapılan devamsızlık süresi, ikinci dönemde sıfırlanmaz tüm sene boyunca devam eder. Devamsızlık süresi tüm bir seneyi kapsamaktadır.
5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK
Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik;
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.
DEVAMSIZLIK SÜRESİ KAÇ GÜN?
Devamsızlık süresi özürsüz yani raporsuz olarak 10 gün, özürlü yani raporlu olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür