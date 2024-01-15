AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.
Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ