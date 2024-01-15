Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarına katılan öğrenciler, merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 1. Dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...