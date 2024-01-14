15 OCAK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Trabzon, Van, Hakkari, Düzce, Niğde, Kastamonu... Valilik son dakika açıklamalar!

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava koşulları ve kar yağışları, birçok ilde yaşamı etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesinde haftalık raporunu yayınlayarak kar yağışlarının etkilerini değerlendirdi. Özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler, yolların açılması ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

15 OCAK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yeni hafta öncesinde Pazar günü Şırnak ve Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise kar yağışı Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bitlis, Düzce gibi illerde etkili oldu.

Karayolları ekipleri ve belediyeler şehir merkezlerinde ve okul çevrelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu gece saatlerinden itibaren bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Ancak 15 Ocak Pazartesi okulların tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta birçok ilde ilçe bazlı tatil kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil olması kararını o ilin valiliği ve ilçe olması durumunda Kaymakamlıklara bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen veriler doğrultusunda o il veya ilçenin yönetimi değerlendirmelerde bulunarak okulların tatil olması kararını alıyor.