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15 OCAK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Trabzon, Van, Hakkari, Düzce, Niğde, Kastamonu... Valilik son dakika açıklamalar!

15 Ocak Pazartesi 2024 tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara ve yerel yönetimlerin kararlarına göre, bazı illerde yoğun kar yağışı veya olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Peki, 15 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 13:23 Güncelleme 14 Ocak 2024, 13:23
15 OCAK OKULLAR TATİL Mİ 2024? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Trabzon, Van, Hakkari, Düzce, Niğde, Kastamonu... Valilik son dakika açıklamalar!

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava koşulları ve kar yağışları, birçok ilde yaşamı etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesinde haftalık raporunu yayınlayarak kar yağışlarının etkilerini değerlendirdi. Özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler, yolların açılması ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

15 OCAK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yeni hafta öncesinde Pazar günü Şırnak ve Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise kar yağışı Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bitlis, Düzce gibi illerde etkili oldu.

Karayolları ekipleri ve belediyeler şehir merkezlerinde ve okul çevrelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu gece saatlerinden itibaren bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Ancak 15 Ocak Pazartesi okulların tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta birçok ilde ilçe bazlı tatil kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil olması kararını o ilin valiliği ve ilçe olması durumunda Kaymakamlıklara bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen veriler doğrultusunda o il veya ilçenin yönetimi değerlendirmelerde bulunarak okulların tatil olması kararını alıyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!

Meteoroloji'den yapılan uyarıda kuvvetli ve yoğun yağışlara dikkat çekildi. Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada " Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

19 OCAK CUMA GÜNÜ OKULLAR YARIYIL TATİLİNE GİDİYOR!

19 Ocak cuma günü 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. dönemi sona erecek. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Tatil öncesinde MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye göre okullarda son hafta derslerin yanı sıra öğrenciler; kulüp faaliyetleri, kültürel etkinlikler, spor turnuvaları ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinliklere katılacak.

15 OCAK PAZARTESİ OKULLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan askerler için 15 Ocak Pazartesi günü okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

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