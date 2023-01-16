Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınır mı? E-okul devamsızlık ne zaman kapanıyor? Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı?

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.

Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.