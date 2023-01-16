Milyonlarca öğrenci MEB takvimine göre 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak. Peki Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınır mı? E-okul devamsızlık ne zaman kapanıyor? Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı?
SON HAFTA OKULA GITMEK ZORUNLU MU, YOKLAMA ALINIR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrenciler için sık sık okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılıyor.
Öte yandan okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığı yönünde kesin bilgi için okul yönetimleri ile görüşebilirsiniz.
E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.
Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.