e- Okul kapandı mı, VBS not girişi için son gün ne zaman? Yoklama girişi kapalı mı? e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023?

Ocak ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girmeyi bekliyor. 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 2023 yılında 20 Ocak'ta başlayacak.Tatile az bir süre kala birinci dönem sınavları da tamamlandı. Öğrenciler ve velileri şimdi e-okul VBS girişi yapıp karne notlarını ve sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, e- Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e- Okul kapandı mı, VBS not girişi için son gün ne zaman? Yoklama yapılmıyor mu? İşte tüm merak edilenler!
E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?
VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.
E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.
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KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?
İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.