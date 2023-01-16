ATA AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı! ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en geç 20 Ocak tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. Fakülteden konuya ilişkin bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

ATA AÖF sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenilmektedir. Öğrenciler sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini yazdıktan sonra giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilir.

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMAA EKRANI