Son dakika: YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi? YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman ve nasıl yapılacak?

Son dakika haberi... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde 4 ilde yapılacak YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları için son dakika duyurusu yapıldı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak adaylar "YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman yapılacak? İşte haberin detayı
YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.
4 İLDE SINAVLAR İPTAL
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik." dedi.