Son dakika: YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi? YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman ve nasıl yapılacak?

"HİBRİT EĞİTİM DEĞERLENDİRİLECEK"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Kararlar nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek, uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı.