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    • Eğitim
    • 02.03.2023 12:16
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    • 02.03.2023 12:36
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    Son dakika: YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi? YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman ve nasıl yapılacak?

    ÖSYM'den yapılan son dakika duyurusuna göre, 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Bu duyurunun hemen ardından adaylar sınav tarihini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi? O illerde YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler

    ÖSYM açıkladı! 4 ilde sınavlar iptal

    Son dakika haberi... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde 4 ilde yapılacak YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları için son dakika duyurusu yapıldı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak adaylar "YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman yapılacak? İşte haberin detayı

    YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

    Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

    4 İLDE SINAVLAR İPTAL

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik." dedi.

        "HİBRİT EĞİTİM DEĞERLENDİRİLECEK"

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Kararlar nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek, uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Eğitim Son dakika: YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi? YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman ve nasıl yapılacak?
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