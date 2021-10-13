ÖSYM ek tercih kılavuzu 2021! YKS 2 .ek tercih (3. ek tercih) boş kontenjanları, taban ve tavan puanları!

YKS 2. EK TERCİH (3. EK TERCİH) BOŞ KONTENJANLARI, TABAN VE TAVAN PUANLARI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter taptığı açıklamada, ''2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Boş kontenjanlar, taban ve tavan puanları yarın yayımlanacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2. ve son ek tercihler yarın başlayacak. Ek tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayımlanacak. 14 Ekim'de başlayacak ek tercihler için boş kontenjanların yer aldığı kılavuz yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEKTİR?

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.