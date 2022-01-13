Son dakika: Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Tekirdağ'da kar tatili var mı?

13 OCAK TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'ın batısında kar yağışı etkili oluyor. Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimlerle İstanbul ve Çanakkale'ye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da okulların tatil olup olmadığı konusunda bugün için valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimiz paylaşacağız.