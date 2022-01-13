Son dakika: Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca öğrenci ve velisi okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. İl il valiliklerden peş peşe 'kar tatili' açıklamaları gelmeye başladı. Tekirdağ'daki vatandaşlar da okulların son durumunu araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika kar ve fırtına uyarısı sonrası bir çok ilde okullar tatil edildi. Peki Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Tekirdağ'da kar tatili var mı? İşte il il ilçe ilçe tam liste...
METEOROLOJİ 13 OCAK HAVA DURUMU UYARISI!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
13 OCAK TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ'ın batısında kar yağışı etkili oluyor. Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Yüksek kesimlerle İstanbul ve Çanakkale'ye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ'da okulların tatil olup olmadığı konusunda bugün için valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimiz paylaşacağız.