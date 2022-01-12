e-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS ile karne notu ve sınav sonucu sorgulama ekranı

YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıkladı. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini söyleyen Bakan Özer, okulların ilk açılıp son kapatılması gereken yerler olduğunu belirtti ve "Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz" dedi. Özer "15 tatil öne alınır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."