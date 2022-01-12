Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 12.01.2022 07:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 07:20
    ABONE OL

    e-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS ile karne notu ve sınav sonucu sorgulama ekranı

    2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler e-okul üzerinden hem sınav sonuçlarını öğrenebiliyor hem de dönem sonunda karne notlarına bakabiliyor. Bu yıl da ilk dönemin bitmesine az bir süre kala öğretmenler öğrencilerin notlarını teker teker e-okul'dan girmeye başladı. Öğrenciler ve veliler de sık sık e-okul VBS'ye nasıl girilir? e-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte soruların yanıtları, e-Okul VBS ile karne notu ve sınav sonucu sorgulama ekranı...

    e-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak?

    Ocak ayında olduğumuz şu günlerde yüz yüze eğitime devam eden milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girmeyi bekliyor. 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 2022 yılında 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. Tatile az bir süre kala birinci dönem sınavları da tamamlandı. Öğrenciler ve velileri şimdi e-okul VBS girişi yapıp karne notlarını ve sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki e-okul VBS'ye nasıl girilir? e-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS ile karne notu ve sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde!

    E-OKUL VBS NEDİR?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, sınav sonuçları, sınav tarihleri ve başarı belgeleri gibi güncel verileri içeren bilgilere ulaşabiliyor.

    E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?

    e- Okul VBS sisteminin kapanış tarihi değişiklik göstermektedir. Öğretmenler sınavları ne zaman okursa notları da ardından e-okula yüklüyor. Ancak not girişlerinin karnelerin verileceği gün veya bir önceki gün kapatılacağı düşünülüyor.

    E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    e-Okul VBS giriş için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra Öğrenci TC kimlik numarası ve Okul numarası girildikten sonra sorgulama yapılabiliyor.

    15 TATİL NE ZAMAN?
    Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 14 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

    2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

    Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

        YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıkladı. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini söyleyen Bakan Özer, okulların ilk açılıp son kapatılması gereken yerler olduğunu belirtti ve "Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz" dedi. Özer "15 tatil öne alınır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

        "850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

        Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB’nin ihmalkarlığı engelli vatandaşı bezdirdi!
        Haberler Eğitim e-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS ile karne notu ve sınav sonucu sorgulama ekranı
            SON DAKİKA