Ocak ayında olduğumuz şu günlerde yüz yüze eğitime devam eden milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girmeyi bekliyor. 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 2022 yılında 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. Tatile az bir süre kala birinci dönem sınavları da tamamlandı. Öğrenciler ve velileri şimdi e-okul VBS girişi yapıp karne notlarını ve sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki e-okul VBS'ye nasıl girilir? e-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS ile karne notu ve sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde!
E-OKUL VBS NEDİR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, sınav sonuçları, sınav tarihleri ve başarı belgeleri gibi güncel verileri içeren bilgilere ulaşabiliyor.
E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?
e- Okul VBS sisteminin kapanış tarihi değişiklik göstermektedir. Öğretmenler sınavları ne zaman okursa notları da ardından e-okula yüklüyor. Ancak not girişlerinin karnelerin verileceği gün veya bir önceki gün kapatılacağı düşünülüyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
e-Okul VBS giriş için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra Öğrenci TC kimlik numarası ve Okul numarası girildikten sonra sorgulama yapılabiliyor.
15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 14 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.