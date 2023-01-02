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    • Eğitim
    • 02.01.2023 14:05
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    • 02.01.2023 14:14
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    Son dakika: Özel okul fiyatlarına zam! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: TEFE/TÜFE belirlendikten sonra açıklayacağız

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullara yapılacak zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, “İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE/TÜFE oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

    AJANSLAR
    Özel okul fiyatlarına zam! TEFE/TÜFE beklenecek

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı'na katılmak üzere geldiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    TEFE VE TÜFE ORANLARI BEKLENECEK
    Özer, özel okullara zam olup olmayacağıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

    Özer, şunları kaydetti:
    Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Buradaki amacımız sadece 2023 yılında özel eğitim kurumlarının ücretinin ne olacağıyla ilgili değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha iyi ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık.

    İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı tekrar özel eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek, olgunlaştırarak kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil.

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    Haberler Eğitim Son dakika: Özel okul fiyatlarına zam! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: TEFE/TÜFE belirlendikten sonra açıklayacağız
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