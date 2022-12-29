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    • Eğitim
    • 29.12.2022 14:41
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    • 29.12.2022 14:41
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    2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans yerleştirme sonuçları || KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇ SORGULAMA || osym.gov.tr KPSS açıklandı mı?

    KPSS 2022/2 tercih işlemlerinin 28 Aralık Çarşamba günü sona ermesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih sonuç tarihleri merak ediliyor. Sorgulama işlemleri AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇ SORGULAMA

    KPSS puanlarını dikkate alarak kılavuzda yer alan kontenjanlara tercih listelerinde yer veren adaylar, sonuçlar için bekleyişe geçti.

    KPSS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den bir bilgilendirme yapılmadı. Tercih sonuçlarının önümüzdeki yıl Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz dönem yapılan alımlarda tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş. ÖSYM tarafından 2022/1 tercih sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.

    KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    KPSS yerleştirme sonuçları, her yıl olduğu gibi bu dönemde de AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta yoluyla veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

        ÖSYM AİS'e giriş yapan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda teslim edilecek.

        TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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        Haberler Eğitim 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans yerleştirme sonuçları || KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇ SORGULAMA || osym.gov.tr KPSS açıklandı mı?
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