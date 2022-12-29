2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans yerleştirme sonuçları || KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇ SORGULAMA || osym.gov.tr KPSS açıklandı mı?

KPSS puanlarını dikkate alarak kılavuzda yer alan kontenjanlara tercih listelerinde yer veren adaylar, sonuçlar için bekleyişe geçti.
KPSS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den bir bilgilendirme yapılmadı. Tercih sonuçlarının önümüzdeki yıl Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz dönem yapılan alımlarda tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş. ÖSYM tarafından 2022/1 tercih sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS yerleştirme sonuçları, her yıl olduğu gibi bu dönemde de AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta yoluyla veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.