Son dakika... ÖSYM 2023 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre YKS TYT, AYD, YDT oturumlarının uygulanacağı tarihler belli oldu. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı olarak da bilinen YKS için nefesler tutuldu. Peki 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtları..