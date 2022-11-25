Son dakika... ÖSYM 2023 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre YKS TYT, AYD, YDT oturumlarının uygulanacağı tarihler belli oldu. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı olarak da bilinen YKS için nefesler tutuldu. Peki 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtları..
YKS 2023 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
YKS 2023 BAŞVURU TARİHLERİ!
YKS 2023 başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücretleri ise henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS başvuru ücretlerini duyurduğunda haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.