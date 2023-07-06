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    • Eğitim
    • 06.07.2023 15:37
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    • 06.07.2023 15:41
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    DGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI: ais.osym.gov.tr DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 DGS sınavı ne zaman?

    DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM'nin son dakika duyurusu sonrası sıkça araştırılır oldu. Ön lisans mezunu adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı yaklaşıyor. Peki DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 DGS sınavı ne zaman?

    takvim.com.tr
    DGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI: ais.osym.gov.tr

    DGS sınav yerleri ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) açıklama geldi. Buna göre sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. İşte detaylar...

    DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Son dakika... DGS 2023 sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

    DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. DGS sınav giriş belgelerinin 6 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.

    SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

    Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

    Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

        Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkliveya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

        Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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        Haberler Eğitim DGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI: ais.osym.gov.tr DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 DGS sınavı ne zaman?
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