Son dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Mülakatların kaldırılacağını cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illa ki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."