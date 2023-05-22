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    • Eğitim
    • 22.05.2023 10:42
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    • 22.05.2023 11:16
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    Son dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulların kapanma tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar!

    Bakan Özer açıkladı! Okullar o tarihte kapanacak

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi. Yapılan son dakika açıklamasının ardından detaylar merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayı!

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık.

    1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık.

        2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

        YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

        Mülakatların kaldırılacağını cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illa ki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması.

        29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

        Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."
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        Haberler Eğitim Son dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
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