MEB 28 Mayıs Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu noktada öğrenciler bir süredir internet arama motorlarında 'Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? ' sorusuna yanıt arıyordu. 14 Mayıs'taki seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. İşte son dakika gelişmeler...
29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer:
''28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak.''
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Özer'in konuşmasından dikkat çeken başlıklar şöyle:
''16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık. Okullar belirlenen tarihte kapanacak.
DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ
1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.