MEB 28 Mayıs Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

OECD'NİN TÜRKİYE EĞİTİM RAPORU

Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.''