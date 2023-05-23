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    • Eğitim
    • 23.05.2023 10:10
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    • 23.05.2023 10:10
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    MEB 28 Mayıs Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika kararı açıklandı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğrencilere sevindirici bir haber verdi. Ancak, 28 Mayıs Seçim günü ve 29 Mayıs tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. MEB, seçimlerin olduğu günlerde okulların tatil edilmesi veya normal eğitim sürecinin devam etmesi konusunda titizlikle değerlendirme yapmaktadır. Seçimlerin yoğunluğu ve güvenlik önlemlerinin alınması gibi faktörler göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu konuda MEB'in resmi açıklamasının takip edilmesi önem taşımaktadır. MEB, seçim sonrası günlerde okulların tatil olup olmayacağına dair duyuruyu kamuoyuyla paylaşacaktır.

    29 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

    29 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu noktada öğrenciler bir süredir internet arama motorlarında 'Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? ' sorusuna yanıt arıyordu. 14 Mayıs'taki seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. İşte son dakika gelişmeler...

    29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer:

    ''28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak.''

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Özer'in konuşmasından dikkat çeken başlıklar şöyle:

    ''16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık. Okullar belirlenen tarihte kapanacak.

    DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ

    1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

        Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

        Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

        OECD'NİN TÜRKİYE EĞİTİM RAPORU

        Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

        20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.''
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        Ekrem de milliyetçi kesildi
        Haberler Eğitim MEB 28 Mayıs Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
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