AUZEF sınav tarihleri öğrenciler tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimi hakkında araştırmalar hızlandı. Sene sonunun gelmesiyle birlikte final ve bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edildi.