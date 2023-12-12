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MEB'den flaş uyarı, az evvel açıklandı! AÖL sınavlarına girecek aday dikkat etsin! O kişiler sınava alınmayacak! Ortaokul, lise...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına ilişkin açıklama geldi. Eğitimlerine açıktan devam eden yüzbinlerce öğrenci Aralık ayında düzenlenecek sınavları bekliyor. Bu noktada son dakika duyuruları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere AÖL sınavlarına giriş belgesi olmadan girmek mümkün değil. Bu noktada MEB'in yayımlayacağı AÖL sınav giriş belgesine sahip olmak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL fotoğraflı sınav giriş belgeleri hakkında çok önemli bir bilgi verdi. İşte MEB'in o duyurusu...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:41 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:45
MEB’den flaş uyarı, az evvel açıklandı! AÖL sınavlarına girecek aday dikkat etsin! O kişiler sınava alınmayacak! Ortaokul, lise...

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları yaklaşıyor. Sınav tarihi ve saati açıklandı. Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar için MEB'den kritik duyuru yapıldı ve uyarı geldi. İşte detaylar...

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAV YERLERİNE İLİŞKİN MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi duyurdu. Bakanlıktan sınav giriş belgelerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir."

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

SINAV UYGULAMASI

1. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

2. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

4. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

5. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

7. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

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