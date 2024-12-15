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Artvin'de eğitime kar engeli! İki ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil

Artvin'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezlerinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 19:09 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 20:35
Artvin’de eğitime kar engeli! İki ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil

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    Artvin'de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

    Şavşat Kaymakamlığı'nın paylaşımı (X, Sosyal medya)Şavşat Kaymakamlığı'nın paylaşımı (X, Sosyal medya)

    "EĞİTİM VE ÖĞRETİME 1 GÜN ARA"

    Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.