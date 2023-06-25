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    • Eğitim
    • 25.06.2023 12:09
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    • 25.06.2023 12:37
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan LGS mesajı! Depremzede lise öğrencileri için her sınıfta 2 ek kontenjan

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yayınlanan LGS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek sınava giren depremzede öğrenciler için her sınıfta 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan LGS mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık. Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız."

    Düzenleme ile ilgili detayların Millî Eğitim Bakanlığı'nın 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacağı kılavuzda yer alacağını belirten Erdoğan, "Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Eğitim Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan LGS mesajı! Depremzede lise öğrencileri için her sınıfta 2 ek kontenjan
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