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    • Eğitim
    • 25.06.2023 22:50
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    • 25.06.2023 22:51
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    LGS tercihleri başladı mı? MEB 2023 LGS TERCİH KILAVUZU 2023! Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

    LGS 2023 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih için araştırmalar hızlandı.4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS tercihleri başladı mı?

    Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercih için araştırmalara başladı. Peki, LGS tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar...

    LGS SINAV SONUÇLARI

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

        2023 LGS sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

        TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Merkezi sınavla öğrenci alan resmi liseler için tercih listesi oluştururken, dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:

        LGS ile öğrenci alan okullardan toplam 10 okul seçme hakkınız var.

        Bu 10 okulu genel yüzdelik dilimine dikkat ederek en düşük yüzdelik diliminden en yüksekyüzdelik dilimine doğru sıralayarak oluşturmanız gerekmektedir.(En yüksek puandan en düşük puana doğru)

        Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6. Tercihinize yazınız.

        İlk 5 okulu kendi yüzdelik diliminizden daha düşük yüzdelik dilimindeki (dolayısıyla daha yüksek puanlı) okullardan seçebilirsiniz. Ancak kendi yüzdelik diliminizden en çok 2 yüzdelik dilimi daha düşük okullardan seçiniz.

        Kendinizi garantiye almak için son 4 tercihinizi sizin yüzdelik diliminizden daha yüksek okullara ayırınız.

        LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

        LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

        Bu yıl da LGS tercih sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.
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        Haberler Eğitim LGS tercihleri başladı mı? MEB 2023 LGS TERCİH KILAVUZU 2023! Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
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