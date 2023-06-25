LGS tercihleri başladı mı? MEB 2023 LGS TERCİH KILAVUZU 2023! Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercih için araştırmalara başladı. Peki, LGS tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar...
LGS SINAV SONUÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.