LGS tercihleri başladı mı? MEB 2023 LGS TERCİH KILAVUZU 2023! Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6. Tercihinize yazınız.

İlk 5 okulu kendi yüzdelik diliminizden daha düşük yüzdelik dilimindeki (dolayısıyla daha yüksek puanlı) okullardan seçebilirsiniz. Ancak kendi yüzdelik diliminizden en çok 2 yüzdelik dilimi daha düşük okullardan seçiniz.

Kendinizi garantiye almak için son 4 tercihinizi sizin yüzdelik diliminizden daha yüksek okullara ayırınız.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.